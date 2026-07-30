Katja Željan

Za inovativne turistične produkte bodo letos v Ajdovščini namenili 30.000 evrov

Goriška
30. 07. 2026, 10:31 , posodobljeno: 30. 07. 2026, 10:31

Občina Ajdovščina je objavila javni razpis za spodbujanje inovativnih turističnih produktov in storitev v letu 2026. Rok za prijavo je 1. september.

Za inovativne turistične produkte bodo letos v Ajdovščini namenili 30.000 evrov

﻿Med najbolj znanimi inovativnimi turističnimi produkti je Vinski vlak Vipavska dolina.

Foto: Nejc Bole

AJDOVŠČINA > Občina že skoraj desetletje spodbuja ponudnike k oblikovanju novih, inovativnih turističnih produktov in storitev, ki bi obogatili turistično ponudbo in privabili goste. Med najbolj prepoznavnimi je zagotovo Vinski vlak Vipavska dolina, ki je med obiskovalci izjemno priljubljen.

Tudi letos je občina objavila razpis, s katerim bo namenila sredstva za sofinanciranje stroškov izdelave začetnega prototipa turističnega produkta ali poskusne izvedbe nove storitve ter izvajanje inovativnih načinov promocije novih inovativnih produktov ali storitev. Sredstva za razvoj po tem ukrepu se dodelijo za inovativne produkte ali storitve, ki povečujejo prepoznavnost destinacije Ajdovščina oziroma Vipavska dolina ter prispevajo k večjemu številu gostov v občini Ajdovščina. Tudi letos bo v ta namen dodeljenih 30.000 evrov.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja. Prijavitelji pa lahko prejmejo največ 10.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 1. september, dodeljena sredstva pa morajo biti porabljena do 25. novembra letos. 

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