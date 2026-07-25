Za štipendije na voljo 108.000 evrov

NOVA GORICA • Študijski programi, za katere so na voljo štipendije, so magistrski študijski programi Okolje, Fizika in astrofizika, Znanost o materialih, Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja, Vinogradništvo in vinarstvo ter Medijske umetnosti in prakse. Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za štipendije po tem razpisu, znaša 108.000 evrov.

Štipendije za študijsko leto 2026/2027 znašajo 3.600 evrov za vsako leto študija, do izteka izobraževalnega programa. Izbrani štipendist začne štipendijo prejemati v študijskem letu 2026/2027 in jo, ob izpolnjevanju pogojev, lahko prejema do zaključka študija. V primeru prekinitve študija iz upravičenih razlogov (kot npr. zaradi mirovanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni) se štipendija ne izplačuje in nastopi mirovanje štipendijskega razmerja. Izplačevanje preostanka štipendije se nadaljuje po prenehanju mirovanja statusa študenta.

Študentje ne morejo prejemati štipendije v letu, ko ponavljajo letnik ali imajo podaljšan status študenta iz upravičenih razlogov ali v obdobju 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra. Prijave za dodelitev štipendij na univerzi sprejemajo do vključno 28. avgusta do 12. ure. •