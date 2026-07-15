Začetek celovite sanacije plazu Šmihel vendarle še letos?

Domačin Samuel Terčič (prvi z desne) že 25 let stanuje v kontejnerju, saj je njegovo bivališče neprimerno za bivanje.

ŠMIHEL > Plaz v Šmihelu se je prvič sprožil oktobra 2000, nato pa se je ob močnejših padavinah večkrat aktiviral. Povzročil je poškodbe več stanovanjskih in gospodarskih objektov ter preoblikoval teren na širšem območju. Občasni monitoring je v letih po dogodku zaznal manjše, a stalne premike tal – do enega centimetra na leto. Mestna občina Nova Gorica je leta 2014 izvedla delno sanacijo na vzhodnem delu vasi z odvodnjavanjem talnih vod prek skoraj 400 metrov globokih drenaž. Na pobudo občine je država na tem območju postavila drenažne vodnjake, leta 2023 pa uredila še odvodnjavanje na zahodni strani plazu.