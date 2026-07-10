Začetek druge največje naložbe v zgodovini šempertske občine

ŠEMPETER PRI GORICI • Obe stavbi bosta povezani v enoten hibriden objekt, vrednost projekta, ki naj bi ga zaključili v letu 2028, pa je ocenjena na slabih šest milijonov evrov z vključenim DDV. Gre za drugo največjo naložbo v zgodovini Občine Šempeter-Vrtojba, takoj za izgradnjo centralne čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v Vrtojbi pred dobrim desetletjem.

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