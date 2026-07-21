Zagotovili bodo nujno prevoznost na cesti Peternel-Belo

BRDA > Izvajalec je bil izbran na osnovi javnega naročila gradenj Nujna zagotovitev začasne prevoznosti na štirih lokacijah v Občini Brda po ujmi 2025. Sredstva za financiranje bo v celoti zagotovila država preko Ministrstva za naravne vire in prostor iz programa za odpravo posledic naravnih nesreč.

V konkretnem primeru lokalne ceste Peternel-Belo je glavni cilj javnega naročila vzpostavitev začasne prevoznosti na skupno treh plazovih, kar vključuje odstranitev materiala z vozišč, čiščenje odvodnih sistemov, sanacijo poškodovanega cestnega telesa in utrditev brežin. "Gre za nujne sanacijske ukrepe in ne za nadgradnjo infrastrukture," so sporočili z občine. Utrdilo se bo vozišče, po katerem se bodo lahko zapeljale tudi težje mehanizacije, potrebne za pravo sanacijo v lanski ujmi prizadetih območij, ki bo sledila kasneje. "V tej vmesni fazi je kazalnik uspešnosti popolna vzpostavitev prometne dostopnosti za prebivalce, kmetijstvo in intervencijske službe. Predvidena je izvedba sanacij treh plazov, in sicer pri dveh s kamnito zložbo, pri enem pa z berlinsko steno iz zabitih jeklenih profilov," še dodajajo. Z izvedbo sanacijskih ukrepov občina zasleduje dolgoročno varnost prebivalcev, zaščito premoženja ter ohranitev nemotene dostopnosti do vseh naselij.