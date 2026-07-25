Zapora na Tovarniški cesti še vse do 9. avgusta

AJDOVŠČINA • Dela se sicer nekoliko podaljšujejo, zato bo prometni pas v smeri iz centra mesta proti obvoznici zaprt predvidoma do 9. avgusta in ne do 24. julija, kot je bilo sprva napovedano. Obvoz bo še naprej mogoč mimo poslovne cone Gobi.

Ko bodo izvajalci končali dela na omenjenem pasu, se bo gradbišče preselilo na desni pas ob trgovskem centru Spar, kjer bodo prav tako urejali hodnik za pešce in kolesarsko stezo. Dela na tem pasu naj bi trajala predvidoma do konca septembra.

Nadaljujejo se tudi dela na krožišču na obvoznici. Oba dodatna zavijalna pasova sta že odprta za promet. Trenutno potekajo dela na voziščni konstrukciji - asfaltirajo vozišče proti hitri cesti in proti trgovskemu centru Hofer in bencinskemu servisu Mol. •