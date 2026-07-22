Zbirali bodo izkušnje projekta EPK Nova Gorica-Gorica 2025

NOVA GORICA • Delo skupščine bo potekalo za zaprtimi vrati in brez prisotnosti medijev. Skupščina občanov je sicer del aktivnosti za spremljanje in vrednotenje učinkov Evropske prestolnice kulture Nova Gorica–Gorica 2025, ki jih predvideva evropski okvir. Skupščino bo izvajal Inštitut za mednarodno sociologijo v Gorici (ISIG) po naročilu EZTS GO v sodelovanju z Zavodom GO! 2025. Gre za participativno orodje za vrednotenje in oblikovanje dediščine projekta, njegov namen pa je dopolniti tehnične in kvantitativne analize s stališčem lokalne skupnosti.

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