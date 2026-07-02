Žigoni: ropotajoči jaški krajanom kratijo dnevni mir in nočni spanec
Stanovalci ob glavni ulici renškega zaselka Žigoni že dobro leto opozarjajo na ropot, ki ga na prometni ulici povzroča vožnja čez pokrove jaškov. “Vsakič ko prek teh poškodovanih delov zapelje osebno ali, še huje, težko tovorno vozilo, se sprosti močan ropot in tresljaj, ki ponoči zbuja krajane, čez dan pa povzroča nenehen stres. Promet se ne ustavi, z njim pa ne ta nevzdržni ropot,” je v zapisu, ki smo ga prejeli tudi v uredništvo PN, težave opisal krajan.
ŽIGONI > “Skupaj s številnimi sosedi se že dalj časa soočamo z nevzdržno problematiko, ki močno krati našo pravico do miru in zdravih bivalnih pogojev. Gre za problem neurejene cestne infrastrukture, natančneje za poškodovane, udirajoče se ali slabo pritrjene cestne pokrove in jaške na naših prometnicah v naselju Žigoni,” je v imenu krajanov pojasnil Nuraga Omerović.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.