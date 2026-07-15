106. rojstni dan Olge Ogrin: "Ja, je kar dosti"

Najstarejši prebivalki koprske občine je med prvimi osebno voščil župan Aleš Bržan. "Veste, čigav sem?" je tako kot vselej ob predaji šopka pobaral slavljenko. "Seveda vem," je izstrelila kot iz topa. "Od Alferije!" Županova mama Alferija Bržan je bila Olgina učenka, ki je učiteljici ostala v lepem in trajnem spominu. Lani ji je podarila pesem v narečju, ki je ganila vse prisotne, letos pa ji je po sinu poslala pozdrave. "Saj bi prišla, a si je poškodovala nogo," je mamo opravičil Bržan.

Olga Ogrin v družbi (z leve) vnukinje Romine Ponti, sina Jadrana, pravnukinje Rebeke, Jadranove žene Ramone, hčerke Nade, vodje doma Suzane Čendak Rastovac in koprskega župana Aleša Bržana. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

"Vse najboljše, kraljica"

"Olga, kako ste?" smo po tem, ko je minil naval voščil, pobarali svežepečeno 106-letnico. "Lepo!" se je zasmejala. "106 let praznujem danes. Ja, je kar dosti," je pritrdila. Najverjetneje nismo bili edini, ki smo želeli izvedeti, kaj neki botruje njenemu dolgemu in predvsem radoživemu življenju. V čem je njena skrivnost? V odgovor se je le skrivnostno zasmejala, potem pa se je njen smeh razširil v pravi hrohot. In odgovor je bil kot na dlani: smeh in humor sta zaslužna, kakopak! Pa še nekaj dopolnjuje recept za dolgoživost: "Treba je živeti v občini Koper in uživati čimveč muzike v življenju," je ugotovil župan Bržan in nasmejal vse prisotne.

Slavljenkino pozornost je nato ukradel prihod sina Jadrana Ogrina, s katerim jo povezuje neizmerna ljubezen do glasbe. Olga je bila tista, ki je Jadranu, Tuliu Furlaniču, Marjanu Malikoviču in pokojnemu Danilu Kocjančiču, ki so kot srednješolci leta 1965 ustanovili skupino Kameleoni in kmalu povsem obnoreli Jugoslavijo, v 60. letih energično utirala pot na glasbene odre. Med njemi varovanci je bil tudi Vanja Valič, ki se je kot klaviaturist skupini pridružil kmalu po ustanovitvi.

Rada ima rdeče nalakirane nohte

"Vse najboljše, kraljica," je mamo pozdravil Jadran Ogrin in jo ganil do solz. Ampak ... s tiaro v laseh je bila resnično videti kot kraljica. "Gospa Olga je za svoja leta še v dobri formi. Vedno je rada urejena, za danes, denimo, si je zaželela rdeče nalakirane nohte. Še vedno rada telovadi, rada je v družbi, vesela je obiskov, večinoma je dobro razpoložena in zelo zgovorna," je povedala vodja doma Suzana Čendak Rastovac. "Sicer pa ... Odvisno od dneva do dneva. Kakšen dan je bolj razpoložena, kakšen dan manj ... Pričakovano pač, za ta leta," je pojasnila.

Slavljenki je tudi letos rojstni dan s pesmijo in kitaro polepšala Marjetka Popovski. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

"Res je frajerka," je pripomnil nekdo od zbranih, ko je Olga strumno dvignila kozarec soka in skupaj z zbranimi nazdravila na svoja leta. "Se spomnite, kdo sem?" je bilo najverjetneje najpogostejše vprašanje, ki so ga svatje namenili slavljenki. "Kaj da ne! Seveda se spomnim," je vsem po vrsti odgovarjala Olga Ogrin. "Res je frajerka," zaključujemo tudi mi. •