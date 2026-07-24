918 podpisov za ljudsko iniciativo: Fiesa naj ostane javna
Potem ko so predstavniki Civilne iniciative Piran in svetnik Davorin Petaros minulo sredo v vložišče piranske občine predali 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, so danes oddali še 918 podpisov za ljudsko iniciativo za razveljavitev občinskega sklepa o prodaji omenjenih zemljišč.
PIRAN > Gre za sklep, s katerim so svetniki potrdili osnutek pravnega posla za prodajo sedmih zemljiščv Fiesi. V CI Piran zahtevajo, da se te parcele izvzamejo iz prodaje in namenijo javni rabi. To želijo doseči tudi z ljudsko iniciativo, gre za ustavni mehanizem neposredne demokracije, s katerim lahko državljani z zadostnim številom podpisov predlagajo določene postopke. Pobudniki so zdaj zbrali 918 podpisov, kar predstavlja približno 6,1 odstotka volilnih upravičencev in torej presega zahtevani petodstotni prag. "To je jasno demokratično sporočilo prebivalk in prebivalcev: o Fiesi morajo odločati ljudje," so pobudniki zapisali v sporočilu za javnost in dodali: "Če občinska oblast danes trdi, da lahko zemljišča proda, potem mora prevzeti tudi politično odgovornost za to odločitev. Odgovornosti ni mogoče prelagati na referendum izpred devetih let, na Civilno iniciativo ali na občane. Občinski svet je sklep sprejel zdaj in Občinski svet ga lahko tudi zdaj razveljavi."
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.