918 podpisov za ljudsko iniciativo: Fiesa naj ostane javna

Tako sta se občinski svetnik Davorin Petaros (levo) in predstavnik Civilne iniciative Piran Pirano Luka Čibej Zacchigna v sredo popoldne pripravljala na oddajo 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi.

PIRAN > Gre za sklep, s katerim so svetniki potrdili osnutek pravnega posla za prodajo sedmih zemljiščv Fiesi. V CI Piran zahtevajo, da se te parcele izvzamejo iz prodaje in namenijo javni rabi. To želijo doseči tudi z ljudsko iniciativo, gre za ustavni mehanizem neposredne demokracije, s katerim lahko državljani z zadostnim številom podpisov predlagajo določene postopke. Pobudniki so zdaj zbrali 918 podpisov, kar predstavlja približno 6,1 odstotka volilnih upravičencev in torej presega zahtevani petodstotni prag. "To je jasno demokratično sporočilo prebivalk in prebivalcev: o Fiesi morajo odločati ljudje," so pobudniki zapisali v sporočilu za javnost in dodali: "Če občinska oblast danes trdi, da lahko zemljišča proda, potem mora prevzeti tudi politično odgovornost za to odločitev. Odgovornosti ni mogoče prelagati na referendum izpred devetih let, na Civilno iniciativo ali na občane. Občinski svet je sklep sprejel zdaj in Občinski svet ga lahko tudi zdaj razveljavi."