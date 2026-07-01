Ankaranska obala lovi poletni ritem

ANKARAN > Največ pozornosti v kopalni sezoni pritegnejo kopališče Adria, Zdravilišče Debeli rtič in na novo urejeno kopališče ob zalivu Sv. Jerneja. Pri Adrii, kjer je plaža vpeta v turistični kompleks in kamp, je ponudba najbolj razvejana. Obiskovalcem so na voljo tuši, ležalniki, otroška igrišča in možnosti za športne dejavnosti, plaža pa je razdeljena med skalnati in betonirani del. Takšno okolje najbolj ustreza družinam, ki želijo dan ob morju preživeti brez večjega načrtovanja.

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