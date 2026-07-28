Bertoško vpadnico so začeli širiti v štiripasovnico

KOPER • Po koncu del in po dokončanju serminske vpadnice bo promet proti pristanišču stekel bolj tekoče.

V prihodnjih dneh bodo vzpostavili zaporo ceste od krožišča Bertoki Jug proti Sv. Antonu. Zapora bo trajala do oktobra in bo potekala v dveh fazah, najprej po eni polovici ceste, nato pa po drugi.

Zaradi postavitve varnostnih ograj in odrov bodo sledile še krajše delne zapore glavne ceste, ki pa jih bodo izvajali zunaj prometnih konic, da bo vpliv na pretočnost čim manjši, je Dars objavil na družbenem omrežju X.

Povezavo proti Ankaranu ob ograji Luke Koper bodo med gradnjo ohranili, se bo pa pot glede na napredovanje del nekoliko spreminjala.

Sočasno z razširitvijo vpadnice bodo uredili tudi kolesarsko pot Parenzana.

"Z razširitvijo vpadnice bomo pridobili varnejšo in sodobnejšo cestno povezavo, ki bo razbremenila lokalna naselja," so poudarili na Darsu.

Dela na bertoški vpadnici se bodo intenzivneje začela po koncu gradnje serminske vpadnice, po kateri že vozijo tovorna vozila do skladišč goriva. To bodo dokončali oktobra.

Pogodba za razširitev 1,6 kilometra dolge bertoške vpadnice v štiripasovnico je bila podpisana marca, dela pa izvajata Kolektor CPG in CPK. Pogodbena vrednost investicije znaša 19,5 milijona evrov brez DDV oziroma 23,8 milijona evrov z DDV, dela pa bodo zaključili v začetku leta 2028.