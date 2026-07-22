Center športov na mivki ob semedelski promenadi je vsak popoldan poln
Prehod v poletne mesece za številne pomeni tudi iskanje novih telesnih aktivnosti. Glede na zasedenost igrišč ob semedelski promenadi je odbojka na mivki očitno pogosta izbira lokalnih rekreativcev. Peščene površine ponujajo priložnost za druženje in rekreacijo, v katero se lahko vključijo posamezniki z različnimi stopnjami znanja.
KOPER > Center športov na mivki ob semedelski promenadi obsega osem opremljenih igrišč za odbojko na mivki, ki obiskovalce vabijo od pomladi do jeseni. Vsa igrišča so osvetljena z žarometi, kar omogoča igranje vse do 23. ure, ko center zapre svoja vrata. MO Koper je prostor zasnovala večnamensko, zato kompleks ponuja tudi brezplačno skakanje po trampolinih in plezanje po otroških igralih. Za tekaške navdušence in rekreativne sprehajalce je okoli icelotnega centra speljana tekaška pot s tartansko podlago, vsem pa je na voljo še lokal, ki je obdan s senčniki. S tovrstno celovito urejenostjo lokacija ustreza tako tekmovalnim standardom kot vsakodnevnim potrebam rekreativnih obiskovalcev. Zato se na mivki srečujejo tako izkušeni športniki kot tisti, ki se s peskom šele spoznavajo.
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