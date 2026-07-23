Civilna iniciativa Piran Pirano zbrala 921 podpisov podpore pobudi za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi

Tako so predstavniki Civilne iniciative Piran in občinski svetnik Davorin Petaros odnesli 921 zbranih glasov podpore pobudi za razpis referenduma v vložišče piranske občine.

PIRAN > “Zelo smo zadovoljni. Ko smo ljudi seznanili z namero o prodaji, so se odzvali burno. Je poletje, veliko ljudi je na dopustu, vseeno pa smo v desetih dneh zbrali 921 podpisov podpore, kar je več kot trikrat več, kolikor je potrebnih za razpis referenduma. Ta bo pokazal, kaj si ljudje mislijo o tem sklepu. Glede na buren odziv in objave na družbenih omrežjih pa lahko sklepamo, da je nasprotovanje zelo jasno in da ne gre le za osebna mnenja svetnikov, ki smo glasovali proti,” pravi občinski svetnik Davorin Petaros.