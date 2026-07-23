Civilna iniciativa Piran Pirano zbrala 921 podpisov podpore pobudi za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi
Predstavniki Civilne iniciative Piran Pirano in občinski svetnik Davorin Petaros so včeraj popoldne v vložišču piranske občine predali 921 podpisov podpore pobudi za razpis referenduma glede namere o prodaji občinskih zemljišč v Fiesi. Povod za zbiranje podpisov je sklep, s katerim je piranski občinski svet na zadnji seji dal predhodno soglasje za prodajo sedmih parcel v Fiesi.
PIRAN > “Zelo smo zadovoljni. Ko smo ljudi seznanili z namero o prodaji, so se odzvali burno. Je poletje, veliko ljudi je na dopustu, vseeno pa smo v desetih dneh zbrali 921 podpisov podpore, kar je več kot trikrat več, kolikor je potrebnih za razpis referenduma. Ta bo pokazal, kaj si ljudje mislijo o tem sklepu. Glede na buren odziv in objave na družbenih omrežjih pa lahko sklepamo, da je nasprotovanje zelo jasno in da ne gre le za osebna mnenja svetnikov, ki smo glasovali proti,” pravi občinski svetnik Davorin Petaros.
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