Delničarjem Intereurope pet centov dividende

KOPER > Dividende bodo po navedbah Vseslovenskega združenja malih deležnikov (VZMD) izplačane 28. oktobra. V združenju so podali nasprotni predlog, s katerim bi dividenda znašala devet centov, izplačali pa bi jih konec avgusta, a niso bili uspešni.

Prav tako neuspešen nasprotni predlog je podalo tudi Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS), ki je predlagalo delitev približno polovice bilančnega dobička oziroma 40 centov na delnico.

Kot so v sporočilu za javnost poudarili v Društvu MDS, je skupina Intereuropa lani ustvarila najvišje prihodke od prodaje v zadnjih 15 letih. "Štiriodstotna rast glede na leto 2024 je bistveno nad makroekonomskim povprečjem evroobmočja, ki je znašalo 0,9 odstotka," so zapisali.

Dobiček iz poslovanja se je po njihovih navedbah resda zmanjšal za tri odstotke na 8,6 milijona evrov, vendar je skupini ob tem uspelo zmanjšati neto finančni dolg v primerjavi s preteklim poslovnim letom za 3,3 milijona evrov.

Delničarji, med katerimi je z več kot 94-odstotnim deležem največji državna Pošta Slovenije, so se na skupščini seznanili tudi z letnim poročilom skupine Intereuropa in njene krovne družbe za lani. Družba je po podatkih s portala Ebonitete ustvarila 138,7 milijona evrov prihodkov oziroma 3,5 odstotka več kot predlani, čisti dobiček pa se je več kot podvojil na 3,3 milijona evrov.