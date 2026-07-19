Diamantna maturantka Anja Tomovski z vlakom po Evropi, nato pa na študij medicine

Pravi, da se je sprva kar precej obremenjevala z maturo, a da se je izkazalo, da naloge le niso bile tako težke, kot je morda mislila. "Kot zdaj vidim, sem se mogoče celo malo preveč učila in pretiravala. Junija tudi po sedem ur na dan in na koncu sem bila res izmučena."

Diamantna maturantka, Anja Tomovski, se veseli študija medicine, ker jo že od nekdaj zanima poznavanje človeškega telesa. Foto: Osebni Arhiv Anja Tomovski Foto: Osebni Arhiv Anja Tomovski

Končno se bo učila stvari, ki jo zanimajo

Anja Tomovski je v pričakovanju informacij o vpisu na izbrano fakulteto, kar pa jo glede na "diamantni" dosežek sploh ne skrbi. "Vem, da sem praktično že vpisana. Izbrala sem medicinsko fakulteto, saj me že od nekdaj zanima poznavanje človeškega telesa in na splošno me veselijo naravoslovni predmeti. Končno se bom učila stvari, ki me dejansko zanimajo, medtem ko je bilo v gimnaziji tudi veliko predmetov, ki me niso pritegnili," je iskrena naša mlada sogovornica. Pritegne jo predvsem pediatrija, ker ima rada otroke, toda študijski čas bo pokazal, kam jo najbolj "vleče". V Ljubljani bo bivala še z dvema prijateljicama v najetem stanovanju in se že kar veseli novega življenjskega obdobja.

Foto: Osebni Arhiv Anja Tomovski

Rada poje in brenka na kitaro

V prostem času rada bere knjige in poje, učila se je igrati violino, a je zdaj zamenjala glasbeni inštrument, ker ji omogoča več glasbene ustvarjalnosti. "Zdaj raje vzamem v roke kitaro, saj jo lahko kombiniram s petjem," pravi Anja. Trenutno je na taboru s prijatelji in prijateljicami, kjer se pogovarjajo, družijo, uživajo v naravi in imajo duhovne vaje. A ker so za vsakega maturanta in maturantko tokratne poletne počitnice za mesec dni "daljše" od prejšnjih let, ima Anja pred seboj še nekaj zanimivih načrtov.

Foto: Osebni Arhiv Anja Tomovski

"S starši in bratoma dvojčkoma bomo šli verjetno nekam na morje, potem pa bom s prijateljico potovala med nekaterimi glavnimi mesti v Evropi, saj sem bila izbrana na evropskem programu za brezplačno vozovnico Interrail za potovanje z vlaki po Evropi. Zelo se veselim in komaj čakam," je navdušena Anja.•