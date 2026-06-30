Do jeseni nov most čez Dernarnik

KOPER > Obstoječi most čez vodotok Dernarnik na cesti Truške–Trsek je zaradi dotrajanosti v slabem stanju, največjo težavo pa predstavlja njegova neustrezna širina. Občina bo z rekonstrukcijo mostu zato poskrbela za širšo vozno površino in novo ograjo, s tem pa zagotovila večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Ob tem bo občina uredila še strugo pod mostom. Dela bo izvedlo podjetje Rafael, d. o. o. iz Sevnice, gradbeni nadzor nad deli pa bo izvajalo podjetje ATHOS Consulting, d. o. o.

V času trajanja del od četrtka, 2. julija, do predvidoma sredine oktobra, bo veljala popolna zapora ceste med Kozloviči in Trsekom. Obvoz bo možen skozi Popetre, sporočajo s koprske občine. Dostop do zemljišč bo, kjer bo to zaradi varnosti in tehnologije izvajanja del mogoče, urejen skladno z navodili na gradbišču.