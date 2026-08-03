Do morja brez ovir: kako dostopne so istrske plaže za invalide?

Na plaži Portorož in kopalnem območju Riviera v Piranu so namestili napravi Seatrac, ki uporabnikom omogočata samostojen in varen vstop v morje.

ISTRA > Na dobrih 46 kilometrih slovenske obale najdemo zelo različne kraje za oddih v morju - od mestnih kopališč do pomolov, betonskih ploščadi, prodnatih zalivov in travnatih plaž. A raznolikost kopališč se v slovenski Istri kaže tudi v različnem dostopu za invalide.

V zadnjih letih je Slovenija na področju dostopnosti naredila pomemben korak naprej. Zakonodaja namreč jasno določa, da morajo biti javni objekti dostopni invalidom, občine pa ob prenovah javnih površin prilagoditve vse pogosteje vključujejo že v fazi načrtovanja. A dostopna plaža ni zgolj tista, ki je opremljena s klančino.