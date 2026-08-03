Do morja brez ovir: kako dostopne so istrske plaže za invalide?
Za večino ljudi je odločitev, na kateri plaži bodo preživeli poletni dan, stvar navade, sence ali gneče. Za invalide je vprašanje nekoliko drugačno. Ali bodo sploh lahko prišli do morja, ali bo pot do njega varna in ali bodo v vodo lahko vstopili brez pomoči druge osebe?
ISTRA > Na dobrih 46 kilometrih slovenske obale najdemo zelo različne kraje za oddih v morju - od mestnih kopališč do pomolov, betonskih ploščadi, prodnatih zalivov in travnatih plaž. A raznolikost kopališč se v slovenski Istri kaže tudi v različnem dostopu za invalide.
V zadnjih letih je Slovenija na področju dostopnosti naredila pomemben korak naprej. Zakonodaja namreč jasno določa, da morajo biti javni objekti dostopni invalidom, občine pa ob prenovah javnih površin prilagoditve vse pogosteje vključujejo že v fazi načrtovanja. A dostopna plaža ni zgolj tista, ki je opremljena s klančino.
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