Dopust tik pred zdajci: v Istri vse več rezervacij v zadnjem trenutku

Turisti v slovenski Istri vse pogosteje čakajo na ugodno vremensko napoved in nastanitev rezervirajo šele tik pred prihodom.

ISTRA • Poletna turistična sezona v slovenski Istri je zaenkrat podobna lanski, vendar jo vse bolj zaznamuje trend rezervacij v zadnjem trenutku. Turistični delavci od Ankarana do Portoroža ugotavljajo, da gostje dopust načrtujejo pozneje, pogosteje spremljajo vremensko napoved in se za rezervacijo odločajo tik pred prihodom. Čeprav se količina tovrstnih rezervacij razlikuje od hotela do hotela, se ponudniki strinjajo, da je spontano načrtovanje postalo stalnica sodobnega turizma.

Gostje čakajo vse do zadnjega