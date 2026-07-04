Finančna uprava zapečatila bencinske servise

PLAVJE, MATERIJA • Na Plavjah se vozniki z avtomobili italijanske registracije skoraj zaletijo ob trak, s katerim je omejen dostop do bencinskega servisa. Na obeh straneh bencinskega servisa so trakovi finančne uprave, prav tako so obvestila nalepljena na gostinski lokal, oblepljena so tudi točilna mesta. Tako naj bi bilo že nekaj tednov. Domačin iz Materije nam je povedal, da je bencinski servis pri njih zaprt že vsaj tri tedne. Finančna uprava je tam po njegovih besedah ukrepala že večkrat, a so bencinski servis običajno kmalu zatem odprli, tokrat pa je drugače. S kolegi so se včasih v lokalu ob črpalki dobivali na pijači, zdaj pa takšna srečanja niso več mogoča. Že nekaj časa je zaprtih tudi nekaj bencinskih servisov na Štajerskem. V vseh primerih gre za bencinske črpalke Discont Oil.

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