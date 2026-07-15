Gimnazija Koper tudi z diamantno maturantko

K splošni maturi je maja in junija pristopilo 99 dijakov, med katerimi jih je kar 30 doseglo odličen uspeh, kar pomeni 23 ali več točk. Posebej so se izkazali Jan Luka Fatur, Rok Kovačič, Anja Tomovski in Vasja Leo Zornada, ki so z doseženimi 30 ali več točkami postali zlati maturanti.

Anja Tomovski je diamantna maturantka, ob njej ravnatelj Bruno Petrič. Foto: Gimnazjia Koper Foto: Gimnazjia Koper

Največji dosežek letošnje generacije pa pripada Anji Tomovski, ki je na maturi dosegla vseh 34 možnih točk in si prislužila naziv diamantne maturantke. Letos je v Sloveniji takšen uspeh doseglo le 23 dijakov, zato je njen dosežek še posebej izjemen. Na skupinski fotografiji zlatih maturantov manjka Vasja Leo Zornada, saj v tem času kot član slovenske ekipe sodeluje na Mednarodni ekonomski olimpijadi na Kitajskem.

Na Gimnaziji Koper so na dosežke svojih maturantk in maturantov upravičeno ponosni. Njihovi rezultati potrjujejo kakovostno delo šole, predanost profesorjev ter prizadevnost dijakov, ki so s svojim znanjem in vztrajnostjo znova dokazali, da sodijo med najuspešnejše v Sloveniji.