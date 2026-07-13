Gneči na cesti se lahko izognemo s plovbo po morju
Redna poletna pomorska linija Zlatoperka je minuli ta teden znova zaplula med Piranom, Izolo in Koprom, ob nedeljah pa tudi do Ankarana. Ladja, ki sprejme do 70 potnikov in deset koles, prevoz ni le turistična izkušnja, ampak tudi opomnik, da bi lahko morje v poletnih prometnih konicah postalo resnejši del istrske mobilnosti.
ISTRA • Ko se cesta proti Piranu v poletnih urah spremeni v počasi premikajočo se kolono, ima slovenska Istra vsaj eno pot brez semaforjev, krožišč in iskanja parkirišča. Po morju. Ladja Zlatoperka je ta teden znova začela redno poletno linijo, ki bo do konca avgusta povezovala Piran, Izolo in Koper, ob nedeljah pa še Ankaran.
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