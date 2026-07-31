Intereuropa spet z začasnim šefom

• Bržkone ni prav veliko nadzornikov, ki bi imeli toliko dela z iskanjem vodstva, kot ga imajo člani nadzornega sveta Intereurope, ki je v večinski lasti Pošte Slovenija. Aleš Škraba, ki je bil včeraj še zadnji dan v vlogi šefa koprskega logista, je bil že četrti predsednik uprave Intereurope v dobrih treh letih, če štejemo še oba namestnika predsednika uprave, ki sta vodenje prevzela začasno, pa pridemo do šestih menjav. In tu je že nova. Alešu Škrabi, ki je konec junija spisal odstopno izjavo, je včeraj prenehal mandat na podlagi sporazuma o prenehanju opravljanja funkcije. Nasledil ga je njegov namestnik, Peter Anžin, ki bo Intereuropo vodil do izbire novega predsednika uprave. Poleg njega v upravi ostajata člana Samo Kastelic in Tjaša Benčina, delavska direktorica.

Po odstopu predsednika Aleša Škrabe upravo Intereurope zdaj začasno vodi njegov namestnik Peter Anžin. Foto: Vir: Intereuropa Foto: Vir: Intereuropa

Nadzorniki, ki jih vodi Marko Cegnar, sicer predsednik uprave Pošte Slovenije, so se že lotili aktivnosti za imenovanje šefa uprave. Njihov cilj je izbrati kandidata z ustreznimi vodstvenimi izkušnjami, mednarodnimi kompetencami in strateškim razumevanjem logistične dejavnosti, ki bo lahko dolgoročno uspešno vodil družbo.

Pred Škrabo je Intereuropo vodil Borut Zorić, ki se je po enem letu poslovil. Pred njim je bil na čelu koprskega logista Borut Flander, ki je ta položaj zasedal le nekaj mesecev. Še pred njim je Intereuropo vodil Damijan Vajs, ki se je na položaju predsednika uprave zadržal leto in pol.