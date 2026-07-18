Iz Izole proti Grčiji bo plul kot Vikingi pred tisoč leti

Z ladjo Vikingov bo Nemec Stefan Sondermann iz Slovenije odplul proti Grčiji.

IZOLA • Če bo šlo vse po načrtih, bo Nemec Stefan Sondermann čez približno pol leta s svojo vikinško ladjo iz Izole odplul proti Grčiji. Na krovu bo predvidoma še en član posadke, izkušen skiper, Sondermann pa pravi, da je dobrodošel vsak, “ki ima čut za pustolovščino”. Sprva je sicer načrtoval, da bi se po Donavi odpravil proti Črnemu morju in od tam nadaljeval v Sredozemlje, vendar je načrte kasneje spremenil.