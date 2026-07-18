Iz Izole proti Grčiji bo plul kot Vikingi pred tisoč leti
V izolski ladjedelnici je na suhem ena redkih plovnih vikinških ladij na svetu. Njen lastnik Stefan Sondermann pravi, da je njegova replika ena od približno 15 takšnih plovil in trenutno edina v Sredozemlju. Gradil jo je sam, več kot dvanajst let, v starem seniku na Bavarskem.
IZOLA • Če bo šlo vse po načrtih, bo Nemec Stefan Sondermann čez približno pol leta s svojo vikinško ladjo iz Izole odplul proti Grčiji. Na krovu bo predvidoma še en član posadke, izkušen skiper, Sondermann pa pravi, da je dobrodošel vsak, “ki ima čut za pustolovščino”. Sprva je sicer načrtoval, da bi se po Donavi odpravil proti Črnemu morju in od tam nadaljeval v Sredozemlje, vendar je načrte kasneje spremenil.
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