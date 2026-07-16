Izlitje v Portorožu: "Kopalci so bili mastni od nafte"

PORTOROŽ • "Pojavili so se madeži in močan vonj po nafti. Kopalci, ki so prihajali iz morja, so bili mastni od nafte in so morali takoj pod prhe," je za Primorske novice povedal kopalec Andrej, ki je o dogodku med prvimi obvestil reševalce, policijo in Upravo za pomorstvo. Po njegovih besedah so reševalci na portoroški plaži Meduza, kjer se je nahajal ob razlitju, nemudoma zaprli kopališče. "Z žvižgi so opozorili vse kopalce, naj zapustijo morje," je dodal.

V javnem podjetju Okolje Piran so sporočili, da je do izlitja prišlo okoli 8.30 v pristanišču Portorož, in sicer iz enega od privezanih plovil. Po prvih informacijah naj bi šlo za ladjo Svetko. Ker je veter naftni madež začel nositi proti portoroški plaži, je javno podjetje Okolje Piran preventivno izobesilo rdečo zastavo in kopališče zaprlo za obiskovalce.

Omejujejo širjenje onesnaženja

Na območju so namestili pivnike za omejevanje širjenja in vpijanje onesnaženja. V intervenciji so sodelovali gasilci, Civilna zaščita in Uprava RS za pomorstvo, aktivirali pa so tudi plovilo sektorja za varovanje obalnega morja (SVOM). "Pristojne službe razmere spremljajo in izvajajo vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo omejitev posledic izlitja. Obiskovalce prosimo, naj do nadaljnjega upoštevajo navodila pristojnih služb. O nadaljnjem poteku intervencije in ponovnem odprtju plaže bomo javnost pravočasno obvestili," so dopoldne sporočili iz Okolja Piran.

Na spletni strani Občine Piran so obiskovalce pozivali, naj do nadaljnjega ne vstopajo v morje na prizadetem območju, upoštevajo navodila reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb ter spremljajo opozorilne zastave na kopališčih. Obiskovalcem, ki so danes že plačali izposojo senčnikov in ležalnikov na Plaži Portorož, bodo kupnino vrnili na blagajni kopališča. Račun pa lahko po želji uveljavijo tudi v petek.•