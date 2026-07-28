Izolani bodo na Lonki plačevali 50 centov za uporabo sanitarij

Vrednost naložbe v plačljiv vstopni sistem v sanitarije na Lonki znaša 23.500 evrov z DDV.

ISTRA > V Izoli bodo javne sanitarije na Lonki odslej dostopne za 50 centov. Na občini poudarjajo, da ne gre za ukrep z namenom ustvarjanja prihodkov, temveč za odgovor na dolgoletne težave, zaradi katerih sanitarije pogosto niso bile več primerne za uporabo. “Med drugim smo bili priča bruhanju in razmazanim fekalijam po straniščnih školjkah, tleh in stenah, razmetavanju zalog papirnatih brisač, kraji toaletnega papirja ter namernemu poškodovanju opreme. Večkrat so bili najdeni tudi pripomočki za uživanje prepovedanih drog, vključno z odvrženimi injekcijskimi iglami,” pojasnjujejo na Občini Izola.