Izžrebani vrtičkarji že snujejo svoje “kmetijske” načrte
V neposredni bližini stanovanjske soseske Lantana v Olmu v smeri proti dolini so si minule dni najemniki urbanih vrtičkov podajali kljuko vhodnih vrat na novo urejenega kmetijskega kotička. Prišli so namreč na primopredajo, kjer jim je predstavnica koprske občine predala ključ za vstop v ograjeni del in ključavnice za zabojnik za vrtno orodje ter jih seznanila s hišnim redom in drugimi uporabnimi informacijami.
KOPER • Odkar je koprska občina napovedala ureditev urbanih vrtov, je bilo med domačini zaznati nestrpno pričakovanje. Ko smo nekatere v torek na novo urejeni lokaciji vprašali, kakšni so prvi vtisi, so nam povedali, da so zelo zadovoljni, ker bodo lahko samooskrbni in bodo vedeli, kaj jedo, saj bodo zelenjavo in sadje sami pridelali.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.