Izžrebani vrtičkarji že snujejo svoje “kmetijske” načrte

Vrtnih lop ni, ima pa vsak vrtičkar večnamensko klop, ki je obenem zaboj za shranjevanje in zraven še manjši kompostnik.

KOPER • Odkar je koprska občina napovedala ureditev urbanih vrtov, je bilo med domačini zaznati nestrpno pričakovanje. Ko smo nekatere v torek na novo urejeni lokaciji vprašali, kakšni so prvi vtisi, so nam povedali, da so zelo zadovoljni, ker bodo lahko samooskrbni in bodo vedeli, kaj jedo, saj bodo zelenjavo in sadje sami pridelali.