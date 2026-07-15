JK Burja: Morje ne dopušča bližnjic, zato jadralci hitreje odrastejo

Jadranje pri maldih krepi občutek odgovornosti in zaupanje v lastne sposobnosti.

Jadralni klub Burja je bil ustanovljen leta 1954 in je danes eden od nosilcev izolske jadralne tradicije. Članom omogoča uporabo oziroma najem plovil iz klubske flote, od začetniških optimistov do večjih jadrnic, pripravlja šolo jadranja in strokovna izobraževanja, predvsem pa skrbi za prenos znanja med generacijami.

Med najbolj prepoznavnimi jadralci, ki so zrasli v Burji, je tudi trikratni dobitnik olimpijske kolajne Vasilij Žbogar. Klub je obenem pomemben organizator regat. Letošnji Izola Spring Cup, že 37. po vrsti, je v Izolo privabil skoraj 200 prijavljenih udeležencev iz več evropskih držav.