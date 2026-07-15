JK Burja: Morje ne dopušča bližnjic, zato jadralci hitreje odrastejo
Ko otrok v majhnem optimistu zapluje stran od obale, mora sam presojati veter, držati smer in se odzvati, ko se razmere spremenijo. Prav v tej samostojnosti je ena največjih vrednosti jadranja, poudarjajo v izolskem Jadralnem klubu Burja, kjer se ob vrhunskem športu že več kot sedem desetletij prepletajo delo z mladimi, rekreacija, tekmovanja in druženje različnih generacij.
Jadralni klub Burja je bil ustanovljen leta 1954 in je danes eden od nosilcev izolske jadralne tradicije. Članom omogoča uporabo oziroma najem plovil iz klubske flote, od začetniških optimistov do večjih jadrnic, pripravlja šolo jadranja in strokovna izobraževanja, predvsem pa skrbi za prenos znanja med generacijami.
Med najbolj prepoznavnimi jadralci, ki so zrasli v Burji, je tudi trikratni dobitnik olimpijske kolajne Vasilij Žbogar. Klub je obenem pomemben organizator regat. Letošnji Izola Spring Cup, že 37. po vrsti, je v Izolo privabil skoraj 200 prijavljenih udeležencev iz več evropskih držav.
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