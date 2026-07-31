Kako javne službe in podjetja v času vročine skrbijo za terenske delavce?
Poštarji, komunalni delavci, policisti in reševalci so med tistimi, ki si kljub visokim temperaturam ne morejo privoščiti umika v klimatizirane prostore. Delodajalci zato uvajajo zgodnejši začetek dela, pogostejše odmore, skrbijo za hidracijo in prilagajajo organizacijo dela, kjer je to mogoče. Nekaterih nalog pa vročina vendarle ne more ustaviti.
Poletni vročinski valovi ne predstavljajo le izziva za zdravje prebivalcev, temveč vse bolj vplivajo tudi na organizacijo dela. Medtem ko se večina ljudi v najbolj vročem delu dneva lahko umakne v senco ali klimatizirane prostore, so številni delavci, ki svoje delo opravljajo na prostem, izpostavljeni visokim temperaturam. Med njimi so pismonoše, komunalni delavci, policisti in reševalci, ki morajo svoje naloge opravljati ne glede na vremenske razmere.
Delodajalci morajo zato vse več pozornosti nameniti ukrepom za zmanjšanje toplotnih obremenitev. Med najpogostejšimi so zgodnejši začetek dela, pogostejši odmori, zadostna hidracija ter ustrezna zaščitna oprema. Pri tem morajo upoštevati predpise s področja varnosti in zdravja pri delu ter slediti priporočilom stroke.
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