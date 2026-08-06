Sredi vročinskega vala so ostali brez hlajenja: Kdo v večstanovanjski stavbi odloča o velikih investicijah?

KOPER > Konec junija, med prvim hujšim letošnjim vročinskim valom je remont toplotne črpalke v eni največjih večstanovanjskih stavb v Kopru sprožil nezadovoljstvo dela etažnih lastnikov. Med zamenjavo dotrajanega sistema za ogrevanje in hlajenje so stanovalci več dni ostali brez hlajenja, ob tem pa so se odprla tudi vprašanja o načinu odločanja, dostopu do dokumentacije in pristojnostih upravnika. Medtem ko upravnik poudarja, da je bila zamenjava nujna zaradi dotrajanosti sistema in da bi odlašanje lahko povzročilo še več težav, svetovalec, ki ga je skupina etažnih lastnikov najela, da bi preučil zadevo, opozarja predvsem na vprašanje postopkov in transparentnosti. “Nobeden od nas ni želel ustaviti investicije. Želeli smo le dobiti pogodbe in pojasnila, zakaj je treba dela izvesti prav takrat,” nam je povedal etažni lastnik v stavbi Koprska vrata Jasmin Seferović, ki je nasprotoval načinu izvedbe investicije. Opozoril je tudi, da se je investicija od začetnih 290.000 evrov podražila na 399.000 evrov brez DDV. Darja Verbič, direktorica podjetja Reyan, ki s stavbo upravlja, na to odgovarja, da je šlo pri prvi ceni za okvirno oceno investicije zamenjave toplotne črpalke, da pa se je pri pregledu izkazalo, da je potrebno urediti in zamenjati tudi električno instalacijo, kar je ceno dvignilo.

Postopki med etažnimi lastniki in upravnikom še potekajo, primer pa je dobra priložnost za razlago pravil, ki veljajo pri upravljanju večstanovanjskih stavb.