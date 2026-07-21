Kiosk K67, iz katerega je v živo oddajal NOR, kot stičišče ustvarjalnosti
Neodvisni obalni radio (NOR) je v sodelovanju z društvom Avtomatik delovišče izvedel edinstven medijski dogodek in svoj program v nedeljo oddajal v živo neposredno iz legendarnega kioska K67, ki je prepoznaven element slovenskega industrijskega oblikovanja.
KOPER • Modul, ki ga je pred desetletji zasnoval arhitekt Saša J. Mächtig, s tovrstnimi radijskimi in kulturnimi vsebinami postaja aktivno stičišče lokalne skupnosti v središču Kopra. Včerajšnje radijsko dogajanje dokazuje, da urbana dediščina ob premišljeni rabi ni zgolj statičen muzejski eksponat. Služi lahko kot živahno in prilagodljivo prizorišče za sodobno medijsko produkcijo, ki neposredno bogati utrip mesta in ustvarja nov, odprt prostor za lokalne ustvarjalce.
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