“Kitajščina je kar težek jezik, ampak se ga da naučiti”

Konfucijeva učičnica je za pet dni znova postala prostor spoznavanja kitajskega jezika in kulture za 20 osnovnošolcev, ki so radovedno raziskovali vzhodno kulturo tudi s pomočjo skakanja čez kolebnico.

KOPER > Konfucijeva učilnica Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem že več kot desetletje širi vedenje o Kitajski med učenci, dijaki, študenti in širšo javnostjo. Vsako leto pa se za en teden prelevi tudi v poletno šolo za najmlajše. Minuli teden je za pet dni znova postala prostor spoznavanja kitajskega jezika in kulture za 20 osnovnošolcev, ki so radovedno raziskovali vzhodno kulturo.