Kje v slovenski Istri si lahko natočite kozarec pitne vode?
Vročinski dnevi prinašajo večjo potrebo po hidraciji, zato so javni pitniki v teh dneh še posebej dobrodošli. V štirih istrskih občinah jih je približno 50, razporejeni pa so po mestnih središčih, ob športnih površinah, na plažah in sprehajalnih poteh.
ISTRA > Visoke temperature, ki so v zadnjem tednu zajele slovensko Istro, povečujejo tveganje za dehidracijo in vročinski stres. Strokovnjaki zato svetujejo redno pitje vode, tudi ko žeje še ne občutimo, ter izogibanje daljšemu zadrževanju na soncu v najbolj vročem delu dneva. Prav v takšnih razmerah so javni pitniki pomemben del javne infrastrukture, saj omogočajo hitro osvežitev pešcem, kolesarjem, športnikom, turistom in vsem, ki čas preživljajo na prostem.
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