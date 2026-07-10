Kljub nekoliko večji porabi ostaja oskrba s pitno vodo stabilna
Visoke temperature, turistična sezona in posledično večja poraba vode vsako poletje predstavljajo izziv za vodooskrbo v slovenski Istri. Pristojni poudarjajo, da za zdaj razlogov za skrb ni, tako Rižanski kot Kraški vodovod zagotavljata, da oskrba poteka nemoteno. Ključno vlogo pri tem ima povezovanje vodovodnih sistemov, ki omogoča zanesljivo oskrbo tudi ob zmanjšani izdatnosti posameznih vodnih virov.
ISTRA, KRAS • Poletna vročina ter turistična sezona v polnem zamahu tudi letos povečujeta porabo pitne vode na obalno-kraškem območju. Poraba vode je večja tudi zaradi zalivanja vrtov, vse našteto pa še dodatno obremenjuje vodovodne sisteme. Kljub temu upravljavci zagotavljajo, da je oskrba s pitno vodo trenutno stabilna. Razmere sicer redno spremljajo, saj bo nadaljnji razvoj odvisen predvsem od vremenskih razmer in količine padavin.
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