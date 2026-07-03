Koper bo za en teden postal dom skoraj 4000 mladim rokometašem

KOPER • “Priprave na letošnji Eurofest so potekale celo leto, vse od zaključka lanskega, najbolj intenzivno je bilo v zadnjih dveh mesecih - od velikonočnega turnirja dalje,” nam je pojasnil Jakob Božič iz Eurofesta. Dogodek je v treh desetletjih že zdavnaj prerasel okvir običajnega turnirja. V Koper ne prinese le tekem, ampak tudi druženje, večerne prireditve in mednarodni značaj, zaradi katerega se mestno središče za nekaj dni spremeni v športno promenado. Božič je dejal, da bo na turnirju nastopilo približno 3500 mladih rokometašev v več kot 240 ekipah iz 21 držav.

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