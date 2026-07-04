Koper danes gosti največjo kulinarično ulično zgodbo Tedna restavracij letošnjega poletja

KOPER > Po prvi zelo uspešni koprski lanski izvedbi Tedna restavracij na ulici na Titovem trgu so se letos organizatorji ponovno povezali z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper ter Mestno občino Koper in letošnjo prireditev umestili na Muzejski trg. Teden restavracij na ulici organizira ekipa, ki stoji za še eno uspešno kulinarično zgodbo - Teden restavracij. Teden restavracij na ulici namreč sledi spomladanski izvedbi Tedna restavracij in hkrati napoveduje jesenski Teden restavracij.

Ekipa iz koprske Salicornie Foto: Sašo Dravinec Foto: Sašo Dravinec

Tudi letos je pomemben poudarek namenjen sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki skozi nacionalne sheme kakovosti spodbuja uporabo preverjenih slovenskih živil. Vse jedi so, kot zagotavljajo organizatorji, pripravljene iz kakovostnih slovenskih sestavin, številne pa vključujejo živila z oznako Izbrana kakovost – Slovenija, ki zagotavlja slovensko poreklo, preverjeno kakovost ter višje standarde pridelave in predelave.

Luka Košir Foto: Sašo Dravinec Foto: Sašo Dravinec

Kot je poudaril kuharski Luka Košir iz restavracije Grič, ki danes sodeluje na dogodku: "Ko izhajaš iz kakovostnih, lokalnih in sezonskih sestavin, imaš najboljše izhodišče za ustvarjanje jedi, ki imajo značaj in pripovedujejo svojo zgodbo."

Na današnjem dogodku svoje avtorske jedi predstavlja 15 priznanih slovenskih chefov in restavracij: Mojmir Šiftar (PEN Klub Restavracija), Luka Košir (Grič), Jakob Pintar (TAbar), Marko Magajne (Galerija okusov), David Vračko (Restavracija Mak), Tomaž Bratovž (JB Restavracija), Gregor Jelnikar (Georgie bistro), Damjan Fink (Hiša Fink), Primož Pintar (Gostišče Tolc), Rok Martinčič (Gostilna Jež), Denis Ibrišimović (Gostilna Podfarovž), Vjekoslav Hederić (Restavracija Salicornia), Ognjen Savić (Altroke), Marko Stanković (Bistro Štorja) in Gregor Kocjančič (Restavracija Brič).

Vse jedi so obiskovalcem na voljo po enotni ceni deset evrov.