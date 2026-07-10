“Koper je postal res rokometno mesto!”
Koprska rokometna igrišča, večja in manjša, so bila med 3. in 8. julijem preplavljena z rokometaši in rokometašicami, njihovimi trenerji, družinami in navijači. Kot vsako leto znova poudarjajo mladi športniki, je Eurofest poleg tekmovanja predvsem čas druženja in zabave.
KOPER • Letos mineva že 32. leto, odkar rokometni festival Eurofest v slovensko Istro privablja mlade rokometne upe od blizu in (zelo) daleč. Poleti Koper za en teden namreč zaživi v barvah pisanih rokometnih dresov, ki preplavijo mesto. Po ulicah in plažah se sprehajajo rokometne ekipe in raziskujejo obalo, čez dan tekmujejo z najrazličnejšimi državami, vsak večer pa najdejo tudi nekaj časa za druženje in spletanje novih prijateljstev.
Spomnimo, letošnjega Eurofesta se je udeležilo nekaj več kot 3500 športnikov iz 21 držav. V svojih rokometnih sposobnostih, taktiki in kondiciji se je skupno pomerilo skoraj 250 ekip, razdeljenih po starostnih kategorijah. V najstarejši dekliški kategoriji so tako kot lani vnovič slavile Koprčanke.
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