“Koper je postal res rokometno mesto!”

V petih dneh so na desetih igriščih mladi rokometaši odigrali kar 856 tekem.

KOPER • Letos mineva že 32. leto, odkar rokometni festival Eurofest v slovensko Istro privablja mlade rokometne upe od blizu in (zelo) daleč. Poleti Koper za en teden namreč zaživi v barvah pisanih rokometnih dresov, ki preplavijo mesto. Po ulicah in plažah se sprehajajo rokometne ekipe in raziskujejo obalo, čez dan tekmujejo z najrazličnejšimi državami, vsak večer pa najdejo tudi nekaj časa za druženje in spletanje novih prijateljstev.

Spomnimo, letošnjega Eurofesta se je udeležilo nekaj več kot 3500 športnikov iz 21 držav. V svojih rokometnih sposobnostih, taktiki in kondiciji se je skupno pomerilo skoraj 250 ekip, razdeljenih po starostnih kategorijah. V najstarejši dekliški kategoriji so tako kot lani vnovič slavile Koprčanke.