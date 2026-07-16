Koprski svetniki za spremembo državnega prostorskega načrta za pristanišče

KOPER • Sklep županu in strokovnim službam na občini nalaga pripravo uradne pobude za spremembo državnega prostorskega načrta. Župan mora ta dokument pred pošiljanjem na pristojno ministrstvo ponovno prinesti pred mestni svet v končno potrditev.

Svetniki so pred tem razpravljali o ločenem predlogu svetnika SDS Jureta Colje, naj koprska občina ostro in neposredno nasprotuje podaljšanju drugega pomola ter gradnji novih tankerskih privezov. Ta sklep so zavrnili. Svetnica SD Jadranka Šturm Kocjan je ob tem poudarila pomembnost skupnega in nepolitičnega pristopa k reševanju pomembnih prostorskih vprašanj.

Razprava o prostorskem načrtu in novih privezih je sledila obsežni predstavitvi investicijskih načrtov Luke Koper. Predsednica uprave družbe Nevenka Kržan je na seji ostro zanikala nedavne govorice o umestitvi plinskega terminala. Uprava takšnega objekta nima v nobenih strateških načrtih, je dejala. Javnost je po njenih besedah videla zgolj nepotrjene in nepodpisane skice. Zatrdila je, da uprava in nadzorni svet nista nikoli obravnavala ali potrdila tovrstnih načrtov, vodstvo Luke Koper pa strogo spoštuje voljo občanov z referenduma leta 2012.

Kržan je ob robu seje odgovarjala tudi na novinarska vprašanja o morebitnem podaljšanju drugega pomola in novem tankerskem privezu. Kot je pojasnila, različne možnosti šele preučujejo in dokončne rešitve še nimajo. Uprava mora v vsakem primeru sanirati obstoječi tankerski privez, a načina sanacije trenutno še ne pozna. "Luka Koper na sklepe občine nima vpliva in dela izključno skladno s svojo strategijo, koncesijsko pogodbo in državnim prostorskim načrtom," je komentirala izglasovani občinski sklep.

Na seji so svetniki odprli tudi vprašanje vpliva pristanišča na segrevanje mesta. Jadranka Šturm Kocjan je navedla uradne podatke Agencije RS za okolje o višjih temperaturah v Kopru zaradi kontejnerskega terminala in pločevine. Nevenka Kržan je napovedala ukrepanje in obljubila postavitev ustreznih zelenih barier ob robu terminalov. Pristaniški strateški projekti sicer vključujejo veliko garažno hišo za 11.680 vozil, član uprave Luke Koper Vojko Rotar pa je izpostavil cilj 30-odstotne energetske samooskrbe do leta 2030. Svetnik Boris Popovič (Koper je naš) pa je vodstvo Luke Koper pozval k doslednemu spoštovanju vseh preteklih dogovorov, saj nekateri še vedno niso stopili v veljavo.

Razpravo o širitvi pristanišča in plinskih terminalih je v začetku junija sprožil ankaranski župan Gregor Strmčnik, ko je medijem predstavil domnevno skrite razvojne načrte Luke Koper. Pridobljena projektna naloga po njegovih besedah predvideva gradnjo novega priveznega mesta in podaljšanje drugega pomola za 830 metrov. Snovalci projekta bi s tem pridobili prostor za dva velika tankerja in opremo za pretovor utekočinjenega plina. Predstavniki pristanišča in države so Strmčniku pred tem zavrnili dostop do dokumentacije, zato je papirje pridobil po drugih poteh.

Ankaranski občinski svetniki so po razkritju dokumentov soglasno sprejeli sklep o odločnem nasprotovanju vzpostavitvi plinskega terminala. Strmčnik je k enaki opredelitvi takoj pozval tudi sosednje istrske občine. Novi terminali bi po njegovem prepričanju prinesli hude in trajne posledice za ljudi in okolje.