Korenika ob otvoritveni slovesnosti: "Fiesa ostaja Fiesa"

"Fiesa je ostala Fiesa, torej zelena Fiesa, točno takšna, kot smo si želeli. Dodatno smo jo uredili in ozelenili," je ob slovesnosti dejal piranski župan Andrej Korenika. Po njegovih besedah so v okviru prenove posadili 58 novih avtohtonih dreves, ozelenili približno 6000 kvadratnih metrov površin ter odstranili 60 kubičnih metrov betona.

"Danes lahko vsak vidi, da ni šlo za betoniranje, ampak za dodatno ozelenitev območja. Fieso smo oživili, da je še lepša in da jo lahko vsi uporabljajo za iste namene kot doslej, le da je zdaj še varnejša in ponuja več vsebin za otroke," je izpostavil.

Nova podoba Fiese za skoraj milijon evrov

Občina je v okviru projekta uredila nove pešpoti, tlakovane z naravnim lokalnim peščenjakom, prenovila otroško in odbojkarsko igrišče ter sanitarije, ki so po novem dostopne tudi gibalno oviranim osebam. Uredili so tudi prostore za potapljače ter ob jezeru postavili dve opazovalnici. Obstoječi gostinski objekt so premaknili na tlakovano površino, s čimer se je po navedbah pristojnih na občini sprostilo več prostora za zelene površine. Obnovili so tudi komunalno infrastrukturo, zamenjali dotrajani vodovod, uredili namakalni sistem ter namestili pitnik in zunanje tuše.

Piranska občina je za prenovo Fiese uspela pol milijona evrov iz sklada za razvoj regij v okviru projektov zelene in trajnostne prostorske infrastrukture. Foto: Jan Klokočovnik Foto: Jan Klokočovnik

Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Hartis skupaj s partnerjem Hipox. Po zaključku prve faze je občina uredila še promenado med avtokampom in plažo, ki jo je izvedlo podjetje Grafist. Vrednost gradbenih del znaša 778.639,99 evra z DDV, dodatna ureditev promenade pa še 92.000 evrov. Projekt ni bil financiran zgolj iz občinskega proračuna. Več kot 499.000 evrov je občina pridobila iz sredstev za razvoj regij v okviru projektov zelene in trajnostne prostorske infrastrukture.

Župan zavrača očitke o pozidavi

Korenika je ob odprtju zavrnil očitke, da je območje zaradi prenove izgubilo svojo naravno podobo. "Vsak lahko pride sem in sam presodi, kakšna je razlika v primerjavi s prejšnjo ureditvijo," je dejal.

Občina je v okviru projekta uredila nove pešpoti, tlakovane z naravnim lokalnim peščenjakom, prenovila otroško in odbojkarsko igrišče ter sanitarije, ki so po novem dostopne tudi gibalno oviranim osebam.

Še ostreje se je odzval na kritike Civilne iniciative Piran, ki je v preteklosti večkrat opozarjala na po njihovem mnenju pretirano urbanizacijo območja, posege v naravno okolje in nezadostno varovanje občutljivega obalnega ekosistema. "Dokazali smo, da so ponovno lagali in zavajali. Ljudje se lahko sami prepričajo, da je resnica drugačna," je bil kritičen.

CI Piran vztraja pri očitkih

Na odprtje je prišel tudi predstavnik Civilne iniciative Piran Davorin Petaros, ki se je na kratko srečal z županom. Kot je pojasnil novinarjem, v civilni iniciativi pri svojih očitkih vztrajajo. "Projekt smo podrobno preučili in ugotovili, da so bile nepravilnosti prisotne od prve do zadnje faze. Po našem mnenju so bile pri izvedbi projekta prezrte določbe zazidalnega načrta Fiesa-Pacug, Gradbenega zakona in odloka o varstvu obeh jezer, ki sta naravni vrednoti državnega pomena," je opozoril Petaros.

779.000 evrov znaša vrednost gradbenih del 92.000 evrov pa dodatna ureditev promenade

Prepričan je, da so gradbeni posegi prekinili biološke procese, zaradi katerih sta jezeri zaščiteni. Kritičen je tudi do novih poti, ki po njegovih besedah po nepotrebnem sekajo travnate površine. Civilna iniciativa sicer zbira podpise za referendumsko pobudo proti načrtovani prodaji občinskih zemljišč v Fiesi. •