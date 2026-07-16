Krečič po 13 letih odhaja iz Kopra, prvič ženska kanclerka

Formalno 27 sprememb in imenovanj, dejansko pa le dvanajst klasičnih premestitev iz ene v drugo župnijo in 15 drugih imenovanj, ki jih verniki po primorskih župnijah ne bodo niti opazili. Taka je zdaj tudi uradna napoved letošnjih “prekomand” v koprski škofiji. “Namestitev ni nikoli zgolj administrativni ukrep, ampak je duhovni dogodek, ki zahteva razločevanje, odgovornost in pogum,” premestitve napoveduje koprski škof dr. Peter Štumpf.

In katerih je teh dvanajst klasičnih premestitev iz ene v drugo župnijo? Župnijo Drežnica in župnijo Kobarid (kjer je bil duhovni pomočnik) zapušča Boris Milavec, ki si bo vzel leto dni premora, na njegovo mesto prihaja dr. Janez Jurij Arnež, ki zapušča mesto škofijskega kanclerja in župnijskega vikarja v župniji koprske stolnice.

Župniji Tolmin in Volče zapušča tolminski dekan Damijan Bajec, ki odhaja za župnika v Šturje, medtem ko v Tolmin in Volče prihaja dosedanji sežanski in senožejski župnik ter sežanski dekan Sandi Skapin. Ob tem je razrešen tudi službe predsednika Kraške območne Karitas. V Sežano, kot rečeno, prihaja dosedanji župnik koprske stolnice in koprski dekan dr. Primož Krečič, na njegovo mesto pa se samo čez trg Brolo iz škofijskega arhiva seli mag. Luka Tul, ki ob tem ostaja tudi vodja arhiva. Tula je škof ob tem razrešil službe duhovnega pomočnika v Izoli.

Novi župnik tudi v Bertokih in Svetem Antonu

Zoran Zornik zapušča župnijo Šturje in prihaja v Istro, kjer bo postal župnik župnije Bertoki in Sveti Anton, dosedanji bertošanski župnik Marjan Jakopič pa odhaja na mesto župnijskega vikarja v koprski stolnici. Dolgoletni župnik iz Šmarij pri Kopru, predsednik istrske Karitas in dekan dekanije Dekani Janez Kavčič odhaja za župnika v Kanal, Aleš Rupnik pa iz Kanala odhaja za duhovnega pomočnika v Bovec.

Proti odhodu Krečiča V javnosti je največje nasprotovanje požela premestitev Primoža Krečiča iz Kopra v Sežano. Krečič je 13 let vodil koprsko stolno župnijo, skupaj s sodelavci v Koper pripeljal največje cerkvene orgle v državi, zaradi česar je bil leta 2021 izbran za Osebnost Primorske, leto kasneje pa prejel tudi državno odlikovanje. Bil je tudi pobudnik projekta Carpaccio 500, s katerim so opozorili na svetovno pomembno renesančno dediščino Carpaccia in jo povezali z mestno, versko in kulturno identiteto Kopra, sodeloval je v prizadevanjih za vrnitev Carpaccijevih umetnin, bil je sopobudnik projekta Koper-Capodistria 1500, posvečenega 1500 letnici prihoda sv. Nazarija. V času njegovega vodenja koprske stolnice je povezoval župnijo, mesto, kulturne ustanove, umetnost in širšo javnost. Ob neuradni napovedi njegove premestitve so že pred časom oblikovali spetno peticijo, s katero so številni verniki in neverniki pozvali škofa, naj Krečiča pusti v Kopru. Obžalovanje ob njegovem odhodu so na socialnih omrežjih izrazili tudi številno znani ljudje kulturnega, družbenega in političnega življenja v Kopru.

V Šmarje v Istro medtem prihaja Marjan Škvarč, ki je doslej vodil župnije Pivka, Košana, Šmihel, Trnje in Zagorje, na Pivško pa prihaja dosedanji škofijski tajnik Blaž Lapanja. Ta bo od Škvarča prevzel tudi mesto predsednika pivške Karitas. Ajdovski župnik Franc Likar bo formalno prevzel tudi vodenje župnije Lokavec, dosedanji lokavški župnik msgr. Jože Pegan pa ostaja na svojem mestu, le da odslej ne bo več župnik, ampak duhovni pomočnik v obeh župnijah.

Premestitev Primoža Krečiča je razburila tudi posvetno javnost. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

Avgusta se bo zgodilo še nekaj drugih sprememb, ki pa jih verniki po primorskih župnijah ne bodo tako neposredno občutili. Iz Kamnika v kostanjeviški samostan in za spovednika v Novo Gorico ter na Sveto Goro prihaja frančiškan Ciril A. Božič, z mesta duhovnega pomočnika v Vipavskem Križu odhaja na študij v Rim frančiškan Ambrož Brezovšek, iz Italije pa se v Vipavski Križ seli frančiškan Štefan Kožuh. Sveto Goro medtem zapušča frančiškan Dejan Emberšič, na Sveto Goro pa prihaja frančiškan Milan Kadunc. Minoritski samostan v Piranu medtem zapušča tudi Vito Muhič, novi gvardijan samostana pa bo postal Slavko Stermšek.

Koprski škof dr. Peter Štumpf priznava, da premestitve niso lahke niti za duhovnike. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

Kanclersko mesto bo prvič zasedla ženska

Ena večjih sprememb pa se bo zgodila na samem sedežu koprske škofije, kjer bo prvič v zgodovini kanclersko mesto zasedla ženska. Dosedanjega kanclerja Arneža, ki odhaja v Posočje, bo namreč zamenjala sestra uršulinka Božena Kutnar, ki bo obenem postala tudi škofova tajnica. Kancler je v bistvu vodja glavne pisarne škofije, je ključen administrativni sodelavec škofa, njegova glavna naloga pa je skrb za uradne cerkvene dokumente, arhiviranje in potrjevanje škofijskih odlokov.

Božena Kutnar bo kot prva ženska zasedla kanclersko mesto. Foto: Facebook Foto: Facebook

V uradni objavi letošnjih premestitev in novih imenovanj v koprski škofiji je marsikatero obrv dvignila tudi objava, da je lazarista Petra Žaklja iz samostana na Mirenskem gradu škof razrešil službe eksorcista za osebe, ki jih osebno spremlja. Žakelj je sicer voditelj Gnidovčevega doma duhovnih vaj.

“Spremembe niso lahke niti za duhovnika. Vsak odhod pomeni slovo od ljudi, ki jih je vzljubil, vsak prihod pa pomeni nov začetek. Znova bo treba graditi odnose, pridobivati zaupanje in skupaj iskati pot. To zahteva ponižnost, potrpežljivost in veliko vere. Iskreno se zahvaljujem duhovnikom, ki sprejemate novo poslanstvo. Vsem želim, da bi na novem mestu našli odprta srca in dobre sodelavce. Vernike pa prosim, da svoje nove duhovnike sprejmete z molitvijo, potrpežljivostjo in zaupanjem,” je ob letošnjih premestitvah še povedal koprski škof Štumpf. •