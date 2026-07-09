Labodov v Fiesi ne hranite in jih opazujte z razdalje!

Labodi so divje ptice, ki si hrano poiščejo sami. Čeprav jim ljudje pogosto ponujajo kruh, prepečence, skuto in druge ostanke hrane, takšna prehrana zanje ni primerna.

FIESA > V javnem podjetju Okolje Piran so obiskovalce Fiese pozvali, naj labodov ne hranijo. Čeprav jim ljudje pogosto ponujajo kruh, prepečence, rogljičke in druge ostanke hrane, takšna prehrana zanje ni primerna. Labodi so divje ptice, ki si hrano poiščejo sami, izpostavljajo v podjetju. Njihova naravna prehrana vključuje predvsem vodne rastline, občasno pa tudi polže, manjše ribe, ličinke, žabe in črve.

Človeška hrana lahko povzroči prebavne ter druge zdravstvene težave, poleg tega pa živali navaja na bližino ljudi in spreminja njihovo naravno vedenje. Obiskovalcem zato svetujejo, naj labode opazujejo z varne razdalje, se ne približujejo mladičem in jih ne vznemirjajo, saj za uspešno vzrejo zaroda potrebujejo predvsem mir.

Zahtevajo takojšnje ukrepe

Na težavo je opozorila tudi Civilna iniciativa Piran Pirano, ki je piranskemu županu in direktorju Okolja Piran poslala poziv k takojšnjemu ukrepanju. Po njihovih opažanjih je imela labodja družina sprva šest mladičev, v začetku julija pa so bili opaženi le še trije. Čeprav vzrok njihovega izginotja še ni znan, menijo, da tako hitro zmanjšanje zaroda zahteva takojšnjo preveritev razmer in uvedbo zaščitnih ukrepov.

Po navedbah članov iniciative so labodi vsakodnevno izpostavljeni približevanju obiskovalcev, otrokom, psom, hrupu in neprimernemu hranjenju. Opozarjajo, da jih ljudje poleg ostankov obrokov hranijo celo z mlečnimi izdelki, kar lahko povzroči zdravstvene težave in poveča tveganje za konflikte s psi ter izgubo njihovega naravnega vedenja.

Fiesa ni zgolj kopališče

Fiesa po njihovem ni zgolj kopališče. “Gre za območje z izrazito naravovarstveno vrednostjo, kjer bi moral biti režim obnašanja obiskovalcev jasen, viden in dejansko nadzorovan. Prisotnost labodje družine z mladiči ni turistična atrakcija, ki jo je dovoljeno izkoriščati brez odgovornosti, temveč je preizkus, ali Občina Piran in javno podjetje Okolje Piran zmoreta zagotoviti osnovno sobivanje turizma in narave,” utemeljujejo.

Civilna iniciativa zato predlaga vrsto ukrepov, med njimi pregled povezovalnega kanala med jezerom in morjem, ki ga med dnevno migracijo do morja uporabljajo te živali, veterinarski pregled labodje družine, začasno zaščito najbolj izpostavljenega prehoda, postavitev večjezičnih opozorilnih tabel, prepoved hranjenja in približevanja labodom na manj kot 25 metrov, obvezno vodenje psov na kratkem povodcu ter okrepljen nadzor redarstva v času največjega obiska. •