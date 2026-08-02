Ljudsko slavje za bronastega Tartinija (FOTOGALERIJA)

Natanko 130 let zatem, ko so na mestu, kjer je bil nekoč mandrač, postavili spomenik violinskemu virtuozu in skladatelju Giuseppeju Tartiniju, so se v Piranu drevi spet poklonili svojemu najbolj znanemu someščanu.

PIRAN > Drugega avgusta 1896 je v Piran drla večtisočglava množica, ljudje ob blizu in od daleč so hoteli videti odkritje spomenika Giuseppeju Tartiniju, ki ga je izdelal beneški mojster Antonio Dal Zotto. Ljudsko slavje je trajalo ves dan, zvečer pa se je zaključilo z ognjemetom. Nastopili so združeni mestni orkestri, maestru pa se je poklonilo večtisoč ljuidi iz Istre, Italije in Dalmacije, samo po morju jih je prispelo skoraj 5000. Sto trideset let pozneje je zgodba dobila nadaljevanje, tudi danes zvečer t je bilo v Piranu nadvse slovesno.

Tartini, a tudi Raiven in Masayah

Tartinijev trg so napolnili domačini, obiskovalci in tudi turisti. Večer je pod pokroviteljstvom Občine Trst odprl slavnostni koncert Orkestra Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta. Orkester je vodila mlada slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič, letošnja zmagovalka na uglednem pariškem tekmovanju La Maestra. Kot solist je nastopil italijanski violinist Massimo Quarta. Kasneje je Tartinijev trg zaživel v multimedijskem spektaklu s svetlobnimi projekcijami in vizualnimi učinki, nastopili so Elektro Big Band, skladatelj in trobentač Izidor Leitinger, pevka Raiven ter raperka Masayah.

Novi lok za maestra

Pred dnevi je maestro le dočakal zasluženo darilo. Na obiskovalce pod njim odslej zre z novim violinskim lokom v rokah. Je tak, kakršnega si glasbenik njegovega kova zaslluži - zgodovinsko ustrezen, strokovno izdelan in skladen z izvirno podobo velikega mojstra. Projekt je nastal na pobudo občanov v okviru letošnjega participativnega proračuna piranske občine. Piran. "Posebej me veseli, da novi lok ni zgolj zamenjava poškodovanega dela, temveč se po svoji obliki približuje baročnim lokom, na kakršne je igral tudi Tartini," je zadovoljen Korenika. Za vrhunsko in natančno izvedbo gre zahvala konservatorju Jerneju Maliju in strokovnjakom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Kip sprva nameravali postaviti pred mestno hišo Do leta 1894 so spomenik nameravali postaviti pred mestno hišo, a potem so se odločili zasuti mandrač in so spremenili lokacijo za kip. Kipar Dal Zotto je marca 1894 prišel v Piran in zbral to zares odlično premišljeno lokacijo. Kip ni na sredini trga, ampak v sečišču pravokotnice mestne hiše in osi z zvonikom cerkve sv. Jurija. Kip so postavili s štiriletno zamudo. Temu je botrovalo zasipavanje mandrača, pa tudi težave v zasebnem življenju beneškega kiparja. Vmes mu je namreč umrla žena, Ida Lessiach Dal Zotto. Živela je v Benetkah, a je bila slovenskega rodu, po poreklu verjetno Kraševka.

Pred 130 leti je Piran z odkritjem Tartinijevega spomenika svetu sporočil, da zna ceniti znanje, umetnost in ljudi, ki s svojim delom presegajo čas in meje. Danes to sporočilo po besedah župana Andreja Korenike ponovno potrjuje. Korenika poudarja, da Tartini ni le Pirančan, ampak evropska kulturna osebnost, ki nas uči, da glasba nima meja. Zato želi, da ta jubilej postane praznik povezovanja, ponosa in skupne prihodnosti. Slavnostni večer je bil vrhunec projekta Tartini130, s katerim Občina Piran s partnerji skozi vse leto ohranja in promovira Tartinijevo dediščino, podpira mlade glasbene talente ter razvija kulturni turizem in čezmejno sodelovanje.