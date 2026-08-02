Lov na ciplje izpred več kot pol stoletja na filmskem traku

Projekcija dokumentarnih filmov o lovu na ciplje je pritegnila kar veliko obiskovalcev.

PORTOROŽ > Dva krajša ljubiteljska dokumentarna filma sta obiskovalcem ponudila prizore velikega lova na ciplje. Gre za posnetke Grazielle Corsi Petracco, ki se je leta 1919 rodila v Piranu, a se je kot mnogi Italijani v petdesetih letih prejšnjega stoletja preselila v Trst. Bila je slikarka, uveljavila pa se je tudi kot avtorica dokumentarnih filmov, večinoma povezanih s Piranom. Obiskovalci petkove projekcije so si ogledali dva njena dokumentarna filma, Živo srebro in Zimski ulov.