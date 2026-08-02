Lov na ciplje izpred več kot pol stoletja na filmskem traku
Sonce se je še močno upiralo v debele stene nekdanjega skladišča soli Monfort, obiskovalce pa je v dvorani te stavbe v petek grelo še nekaj drugega; ko so gledali ljubiteljsko posnete prizore z velikega lova na ciplje leta 1966, je na površje priplavalo veliko spominov.
PORTOROŽ > Dva krajša ljubiteljska dokumentarna filma sta obiskovalcem ponudila prizore velikega lova na ciplje. Gre za posnetke Grazielle Corsi Petracco, ki se je leta 1919 rodila v Piranu, a se je kot mnogi Italijani v petdesetih letih prejšnjega stoletja preselila v Trst. Bila je slikarka, uveljavila pa se je tudi kot avtorica dokumentarnih filmov, večinoma povezanih s Piranom. Obiskovalci petkove projekcije so si ogledali dva njena dokumentarna filma, Živo srebro in Zimski ulov.
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