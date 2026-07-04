Lucijo bo s podeželjem začasno povezal brezplačen avtobus

Do konca avgusta bodo brezplačni avtobusni prevozi olajšali pot s piranskega podeželja v Lucijo in nazaj.

PIRAN > Na piranski občini so pojasnili, da je projekt brezplačnega avtobusa namenjen predvsem prebivalcem krajev v zaledju, kjer je dostop do javnega prevoza pogosto omejen, vsakodnevni opravki pa so zato lahko povezani z več organizacije, čakanja in odvisnosti od osebnega avtomobila.

Nova storitev povezuje Lucijo s podeželskimi kraji, izhodiščna in končna postaja pa je TPC Lucija, od koder se bo med 9.30 in 17.30 na vsaki dve uri avtobus odpravil proti podeželju in nazaj. Ustavljal se bo tudi v Sečovljah, Parecagu, Dragonji, Svetem Petru, Novi vasi in Padni.

Vozni red je objavljen na spletni strani piranske občine, a je zgolj informativne narave. “Časi prihodov na posamezna postajališča so okvirni, saj gre za prilagodljiv prevoz, pri katerem bodo uporabniki o točnem prihodu vozila obveščeni prek aplikacije NEMI oziroma s SMS-sporočilom,” so pojasnili na občini.

Rezervacije prek aplikacije ali telefona Prevoz je mogoče rezervirati prek namenske aplikacije NEMI ali po telefonu na številki 031 391 992. Rezervacija prek aplikacije je mogoča do začetka predvidene vožnje po voznem redu, telefonska rezervacija pa najpozneje 30 minut pred predvidenim odhodom.

V času pilotnega projekta je storitev za uporabnike brezplačna. Na piranski občini si želijo, da bi jo prebivalci čim bolj uporabljali, saj bo prav odziv s terena pomemben pokazatelj, ali je takšna oblika prevoza primerna tudi za dolgoročnejšo ureditev mobilnosti na podeželju, so sporočili. Če bo zanimanja dovolj, bi lahko brezplačni prilagodljivi prevoz ob koncih tedna podaljšali tudi v september, ko se poletna sezona sicer umirja, potrebe prebivalcev po povezavi z Lucijo pa ostajajo, so še napovedali.