Morje skozi oči potapljačev: od opazovanja do čiščenja in reševanja
Morje večina ljudi pozna z njegove gladine. Kot prostor za kopanje, plovbo ali sprehod ob obali. A pod njegovo gladino se razprostira pester svet morskih rastlih in živali. Kdo ga najbolje pozna? Potapljači.
Morje je eden najpomembnejših naravnih ekosistemov na Zemlji. Zagotavlja življenjski prostor številnim organizmom, vpliva na podnebje in človeku ponuja številne možnosti za sprostitev, raziskovanje in delo. Najbolj neposredno ga spoznavajo potapljači, ki redno obiskujejo morsko dno, spremljajo spreminjanje morja in opažajo posledice človekovega delovanja nanj. Skozi svoje izkušnje nam prav oni lahko ponudijo dragocen vpogled v potapljaško dejavnost in stanje našega morja.
Potapljanje ni adrenalinski šport
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