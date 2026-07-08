Na Srednji šoli Izola dve zlati in dve diamantni maturantki

Najvišje možno število točk sta dosegli Isabell Ternav iz programa gastronomija in turizem ter Larisa Bertok iz programa predšolska vzgoja. Naziv zlate maturantke pa sta si prislužili Katja Koren iz programa predšolska vzgoja in Valentina Savić iz programa zdravstvena nega, ki sta zbrali po 22 točk.

Ravnateljica Adelija Perne je ob podelitvi poudarila, da je dan podelitve spričeval dan ponosa za celotno šolo. "Naši dijaki so dokazali, da so mojstri na svojih področjih. Programi, ki jih izvajamo, zahtevajo veliko mero empatije, praktičnih spretnosti in strokovnosti. Iskreno čestitam vsem prejemnikom spričeval, še posebej pa našim zlatim in diamantnim dekletom, ki so vzor predanosti in navdih za celotno šolsko skupnost," je dejala.

Na šoli poudarjajo, da poklicna matura poleg teoretičnega znanja preverja tudi praktično usposobljenost, ki jo bodo diplomanti zdaj lahko prenesli v delovno okolje ali nadgradili s študijem. Doseženi rezultati po njihovih besedah potrjujejo visoko raven znanja in kakovost izobraževanja, ki ga dijakom zagotavljajo v strokovnih programih.

Ob zaključku so vsem maturantkam in maturantom čestitali za uspešno opravljeno poklicno maturo, najuspešnejšim pa zaželeli veliko uspeha pri nadaljnjem študiju, poklicni poti in življenjskih izzivih.