Nagrade tudi Milaniču, Gaspariniju, Požarjevi

IZOLA > Plaketo z zlatim grbom Občine Izola je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Izola, ki letos obeležuje častitljivih 100 let neprekinjenega delovanja. Srebrne plakete so prejeli Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, ki letos obeležuje 80 let neprekinjenega delovanja, Nogometni klub Korte, ki že pol stoletja pomembno prispeva k razvoju izolskega športa in Veslaški klub ARGO Izola, ki je v letu 2025 praznoval 100 let organiziranega veslanja v Izoli. Poleg tega so podelili še pet županovih priznanj. Prejeli so jih Darko Milanič, ki je kot nogometaš in trener pomembno prispeval k razvoju nogometa v Sloveniji in k promociji Izole, Mitja Gasparini, za katerim je izjemna mednarodna odbojkarska kariera, Branka Požar za dolgoletno predano prostovoljno delo in izjemen prispevek na področju humanitarnosti, Lovska družina Izola, ki letos obeležuje 70 let delovanja, in Gasilska zveza Izola, ki obeležuje tri desetletja povezovanja in razvoja gasilstva.