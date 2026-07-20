Največji izziv za tujce? Ne sklanjatve, temveč znamenita slovenska dvojina.
V desetih dneh se nihče ne nauči tekoče govoriti slovensko. Lahko pa razvije posluh za njen ritem, premaga zadrego pred govorjenjem in odkrije, da je jezik predvsem sredstvo za povezovanje ljudi.
Te dni koprska Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem gosti 33. poletno šolo slovenskega jezika “Halo, tukaj slovenski Mediteran!”, ki združuje udeležence z različnih koncev sveta. Na letošnji šoli sodeluje 50 udeležencev iz 16 držav, od bližnje Italije, Madžarske in Srbije, pa vse do Rusije, ZDA, Brazilije, Argentine in Avstralije.
Od dvojine do naročanja kave
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