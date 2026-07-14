Nasip med Šalaro in Tribanom bo zatravljen, dostop nanj pa bo mogoč
V Šalari so gradbeniki že zgradili del novega prečnega nasipa, ki je del obsežnih protipoplavnih ukrepov na porečju Badaševice. Ker bi lahko povezava med Šalaro in Tribanom razbremenila promet na Šmarski cesti, nas je zanimalo, ali bo po nasipu urejena tudi cesta. Na Direkciji RS za vode (DRSV) pojasnjujejo, da je njegova osnovna naloga zaščita pred poplavami.
Opazili smo, da so v Šalari gradbeniki že zgradili nasip, ki je del protipoplavnih ukrepov na porečju Badaševice. Zanimalo nas je, ali bo po nasipu morda urejena cesta, ki bi povezala Triban in Šalaro. Takšna povezava bi bila predvsem v času poletne turistične sezone za domačine dobrodošla, saj bi omogočila obvoz prometnih zastojev na Šmarski cesti. Kot kaže, pa bo zaenkrat to ostala pobožna želja, omenjeni nasip je namreč namenjen le protipoplavni zaščiti.
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