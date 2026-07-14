Nasip med Šalaro in Tribanom bo zatravljen, dostop nanj pa bo mogoč

Prečni nasip med Vanganelsko cesto in strugo Badaševice bo dolg približno 480 metrov, njegova naloga pa bo preprečiti razlivanje poplavnih voda iz zaledja proti naselju Šalara.

Opazili smo, da so v Šalari gradbeniki že zgradili nasip, ki je del protipoplavnih ukrepov na porečju Badaševice. Zanimalo nas je, ali bo po nasipu morda urejena cesta, ki bi povezala Triban in Šalaro. Takšna povezava bi bila predvsem v času poletne turistične sezone za domačine dobrodošla, saj bi omogočila obvoz prometnih zastojev na Šmarski cesti. Kot kaže, pa bo zaenkrat to ostala pobožna želja, omenjeni nasip je namreč namenjen le protipoplavni zaščiti.