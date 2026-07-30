Nov krak Južne ceste za razbremenitev prometa proti središču Izole
V Izoli so pričeli z gradnjo prve faze novega kraka Južne ceste, ki bo po dokončanju povezal vstopno krožišče pri priključku Izola s Kajuhovo ulico. Nova prometnica bo razbremenila Industrijsko cesto in glavno mestno vpadnico, pred nadaljevanjem del pa bo treba urediti še strugo hudournika Morer in komunalno infrastrukturo.
IZOLA > Gradnja novega kraka Južne ceste, ki bo preko Kajuhove ulice povezan z obstoječo Južno cesto, je stekla na podlagi gradbenega dovoljenja, pridobljenega že leta 2021. Trenutno poteka prva faza del na odseku od vstopnega krožišča pri priključku Izola proti zahodu.
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